Per la partita con l'Inter, l'allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri si trascina un dubbio, ossia chi impiegare sulla fascia sinistra. A destra infatti rientrerà Candreva, considerando anche l'avversario e il suo passato nerazzurro, resta quindi una maglia per due giocatori, ossia Jakub Jankto e Mikkel Damsgaard.



Secondo Sampnews24.com in vantaggio attualmente ci sarebbe il ceco. Ranieri è rimasto colpito dalla prestazione di Jankto contro la Roma, e più in generale dalla stagione dell'ex Udinese. Le quotazioni di Damsgaard potrebbero risalire soltanto se Jankto dovesse risultare troppo affaticato in questi ultimi allenamenti.