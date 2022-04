Uno dei nodi da sciogliere per la Sampdoria in vista del derby è l'attacco. Uno sicuro della maglia da titolare c'è, ed è Francesco Caputo, mentre il posto a fianco dell'ex Sassuolo è in pieno ballottaggio tra Fabio Quagliarella e Abdelhamid Sabiri.



Se Giampaolo dovesse scegliere il 4-5-1 con un'unica punta non ci saranno problemi, giocherebbe Caputo con Sabiri al massimo esterno sinistro, viceversa se dovesse optare per le due punte dovrà riflettere su chi schierare dall'inizio e chi lasciare in panchina.



Spesso l'allenatore ha preferito lanciare dall'inizio l'ex Ascoli, in modo da avere a disposizione una punta 'vera' per il secondo tempo, ma in ottica derby potrebbe decidere di contare sull'esperienza di Quagliarella.