Il Consiglio di Amministrazione della Sampdoria sta vivendo ore complesse, anche di discreta pressione. Il tutto è dovuto ad alcune situazioni complesse, tra l'eventualità di un ritorno di Ferrero e il tentativo di acquisizione del club da parte del finanziere Alessandro Barnaba.



Barnaba recentemente ad esempio ha inviato, in qualità di piccolo azionista, una lettera al Cda in cui sollevava diverse obiezioni, alzando nel frattempo la pressione su Lanna, Romei, Panconi e Bosco. L'imprenditore, partner del fondo Merlyn, avrebbe sollecitato i consiglieri ad abbattere il capitale sociale. Questa situazione creerebbe le condizioni ideali per la sua proposta, che però deve comunque passare da uno step obbligatorio, ossia il "sì" dei Ferrero. Si tratta di un aspetto che, ad oggi, secondo Il Secolo XIX pare pressoché impossibile.