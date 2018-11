L'infortunio patito da Edgar Barreto durante il primo tempo di Sampdoria-Torino nell'immediato ha portato al gol dei granata, arrivato quando i blucerchiati erano inferiorità numerica. Il problema fisico del paraguaiano però non ha avuto conseguenze soltanto nel breve termine: l'ex giocatore di Palermo e Atalanta è stato costretto a lasciare il campo, venendo sostituito da Linetty.



Barreto è stato immediatamente soccorso dal dottor Baldari, il medico societario. In seguito il consulente ortopedico doriano, il professor Mazzola, si è recato negli spogliatoi per un primo consulto. Il timore è che si tratti di uno stiramento: gli esami di oggi, alla ripresa degli allenamenti, saranno utili per valutare l'entità del problema, ma se fosse confermata la diagnosi il giocatore salterà sicuramente la Roma.