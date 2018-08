La Sampdoria prepara la trasferta di Udine con un grosso punto interrogativo: chi sarà a sostituire Torreira in cabina di regia? In teoria, in quel ruolo sono stati acquistati dai blucerchiati Ekdal e Vieira, ma la sensazione in questa settimana di allenamenti è che lo svedese sia ancora troppo poco inserito nei meccanismi doriani, mentre il centrocampista inglese pare ancora troppo giovane per partire titolare alla prima di campionato.



Per questi motivi in casa Sampdoria è tornata prepotentemente alla ribalta la candidatura di Edgar Barreto. Il mediano paraguaiano è stato adattato al ruolo dallo stesso Giampaolo per tutto il precampionato, ha giocato regista nella trasferta inglese e anche contro la Viterbese, conosce gli schemi e ha dalla sua l'esperienza. Insomma, Barreto rappresenta l'usato sicuro.



Sulla trequarti, è ufficialmente aperto il ballottaggio tra Saponara e Gaston Ramirez. Ieri il nuovo numero 5 blucerchiato si è allenato regolarmente, e a differenza dell'altro nuovo acquisto Tonelli ha anche disputato le partitelle, mostrando una discreta condizione fisica. Per la partita con l'Udinese, però, resta in vantaggio l'uruguaiano Ramirez: Saponara potrebbe entrare a gara in corso, facendo il suo debutto con la maglia della Samp.