C'è ancora Musa Barrow al centro dei pensieri della Sampdoria, già alla ricerca di una punta rapida e abile nel contropiede da affidare a mister Ranieri per cercare una complicata salvezza. Il club blucerchiato, in vista della sessione di gennaio, sembra intenzionato a ragionare sui prestiti o sugli scambi. E per questo motivo potrebbe proporre all'Atalanta un giro di attaccanti.



A Bergamo infatti il Doria potrebbe mandare Gianluca Caprari, un giocatore che parrebbe essere ormai in uscita da Genova, e che piace da tempo ai nerazzurri. Secondo Tuttosport lo scambio tra Caprari e Barrow potrebbe essere un'operazione sulla quale ragionare in vista di gennaio.