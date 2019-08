Nonostante il possibile acquisto di François Kamano, la Sampdoria sta compiendo anche altre valutazioni per quelli che potrebbero essere gli innesti in attacco. Una delle riflessioni fatte dai blucerchiati riguarda Hatem Ben Arfa, esterno francese attualmente svincolato dopo le esperienze al Rennes e al Paris Saint Germain.



La Samp sembrerebbe intenzionata a portare il calciatore a Genova a prescindere dall'innesto di uno tra Kamano e Rigoni, a patto però che Ben Arfa accetti la proposta formulata dai blucerchiati. Il Doria ha messo sul piatto un contratto da 2 milioni netti a stagione per il giocatore classe 1987, il massimo salariale per quanto riguarda Corte Lambruschini.



A questo punto si attende soltanto la risposta di Ben Arfa, che aveva chiesto un ingaggio decisamente più alto e che soprattutto può contare su alcune proposte più ricche, seppur maggiormente 'esotiche' rispetto ad un'esperienza in Serie A con la maglia della Samp. La palla adesso passa a Ben Arfa, con il Doria che resta pronto ad accoglierlo a prescindere da un'eventuale arrivo di Kamano o Rigoni.