Sampdoria, Benedetti pronto al rientro: può tornare già con il Bari?

Lorenzo Montaldo

Potrebbe essere finalmente alle spalle l'ennesimo infortunio in questa stagione per Leonardo Benedetti. Il centrocampista della Sampdoria, dopo l'operazione di inizio anno e il problema muscolare patito ad inizio febbraio, era tornato in campo a fine mese salvo poi doversi scontrare con un nuovo acciacco, questa volta una lesione muscolare di basso grado al bicipite femorale della coscia destra.



Benedetti in questi giorni è osservato speciale a Bogliasco, e potrebbe tornare a disposizione già per la partita contro il Bari nella 30a giornata di Serie B 2023-2024. Pirlo spera di poter convocare Benedetti, magari schierandolo già per qualche minuto durante l'incontro del prossimo 16 marzo, anche se ovviamente da parte della Samp c'è la maggior cautela possibile. Viste le numerose ricadute già patite da Benedetti, il club punterà ad un rientro graduale del giocatore, un po' come fatto con Esposito.