Sampdoria, nessun caso Verre: oggi è nata sua figlia, poi tornerà in gruppo

Lorenzo Montaldo

Il reintegro di Valerio Verre, dopo i problemi legati alla mancata cessione e ai nodi contrattuali da sciogliere, aveva portato a mister Pirlo una nuova opzione per il reparto avanzato della Sampdoria. Il numero 10 era risultato decisivo con la Feralpi per la prima volta in campionato durante lo scorso turno, e i tifosi doriani si aspettavano che il fantasista potesse replicare la prestazione finalmente anche al Ferraris. Nei giorni scorsi però si è diffusa la notizia di un problema fisico del giocatore ex Roma, un affaticamento che aveva sollevato qualche perplessità.



In effetti, oggi Verre non si è allenato. Era in permesso, ma per un motivo più che valido. In tarda mattinata, per la precisione alle 11.44, è nata a Roma sua figlia Rebecca. La Samp, quasi a suggellare la ritrovata armonia, ha pubblicato la notizia sul suo sito ufficiale facendo i migliori auguri alla famiglia. E l'infortunio? Ormai il problema dovrebbe essere quasi totalmente superato. Nei prossimi giorni, il giocatore tornerà ad allenarsi pienamente in gruppo, e sarà arruolabile per la delicata trasferta di Bari.