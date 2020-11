La partita di Cagliari è stata negativa sotto molti punti di vista per la Sampdoria. Dal punto di vista di Bartosz Bereszynski invece ha sancito un traguardo importante. Con la presenza ottenuta in Sardegna, la numero 109, quella blucerchiata è diventata la maglia più indossata nell’intera carriera del polacco, che con il Legia Varsavia si era fermato a quota 108 presenze. Al cospetto dei rossoblù oltretutto Bereszynski ha raggiunto un altro obiettivo piuttosto importante, ossia la fascia da capitano, dal momento che dopo l’uscita di Quagliarella e Ekdal il terzino è rimasto il giocatore con la più lunga militanza al Doria.



Bereszynski è un titolarissimo di Ranieri, essendo anche privo di concorrenza sulla fascia destra, ma la prossima partita con il Bologna potrebbe offrire l'occasione anche uno spostamento del laterale classe 1992. L’assenza di Augello infatti secondo Il Secolo XIX potrebbe convincere Ranieri a dirottare il polacco a sinistra. Il tecnico blucerchiato sarebbe rimasto impressionato anche dalla prestazione offerta da Bereszynski contro l’Italia in Nazionale, e starebbe meditando su questa soluzione, già utilizzata più volte sia dal C.T. Brzeczek che dal suo predecessore Nawalka.