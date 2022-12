Nelle ultime ore, il nome di Bartoszcircola tra quelli in uscita dalla. Per il terzino polacco, reduce dal Mondiale, si è parlato di Roma, Juventus , ma adesso all'elenco delle pretendenti si sarebbe aggiunto il Napoli.Secondo le indiscrezioni circolate di recente il giocatore sarebbe entrato nell'orbita del club azzurro, che vorrebbe proporre alla Sampdoria uno scambio coinvolgendo il giovane laterale Alessandro, classe 2000 che ha fatto il suo esordio in Serie A quest'anno.E' praticamente impossibile però che la Samp accetti unasu queste basi: i blucerchiati devono incassare, e difficilmente scambierebbero alla pari un nazionale con quasi trecento partite tra i professionisti in cambio di un giovane appena arrivato in massima categoria. Diverso il discorso in caso il Napoli mettesse sul piatto un conguaglio economico, o una formula diversa basata esclusivamente sul cash.