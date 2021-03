Probabilmente in pochi, a gennaio 2017, si aspettavano un rapporto così longevo tra il nuovo arrivato in casae il club blucerchiato. Invece, Bartosza Genova si è trovato subito bene, e nel suo futuro sembra vedere ancora la Liguria: "sono sempre titolare, ho giocato 120 partite in 5 stagioni, sono stato anche capitano" ha detto a Il Secolo XIX. "Sono arrivato 5 anni fa in Italia per crescere e una classifica dice che sono partito titolare l'85% delle partite. Ho avuto tre allenatori diversi convincendoli tutti.".Beres non sembra intezionato a ripercorrere le orme di Linetty, al centro di numerose polemiche a Torino: "" spiega il polacco. Nel futuro invece Bereszynski si vede in un ruolo inedito. "Il commentatore tecnico in tv, sto già studiando per questo, anche questa intervista è allenamento (ride)" Nell'immediato invece c'è la Polonia del nuovo C.T. Paulo Sousa: "Sì abbiamo parlato un'oretta con una videochiamata, poi anche un'altra con 50 persone e queste sono cose difficili perché non siamo abituati. Sarà più facile in ritiro di persona»Il terzino è sempre molto generoso: "Quando stai bene non senti la fatica. Col Cagliari avrei potuto giocare un'altra mezz'ora e le statistiche dicono che siamo una squadra che corre molto quindi vuol dire che siamo allenati bene. Questo campionato è molto lungo e dopo c'è anche l'Europeo.". A Bologna nuovo gol, dopo quello di domenica scorsa? "Come dite voi in Italia: ho già dato".