La Sampdoria ha particolare abbondanza per quanto riguarda la rosa sulla corsia di destra della difesa. In quel ruolo i blucerchiati possono contare sul neo acquisto Fabio Depaoli, ma pure su Bartosz Bereszynski e Jacopo Sala. Inevitabile quindi che uno dei due sia destinato a partire, più difficile invece è intuire chi potrebbe essere destinato a lasciare Genova.



Sino a poco tempo fa veniva dato come sicuro partente Bereszynski, che spesso aveva esplicitato il suo desiderio di cimentarsi in una nuova avventura. Bereszynski inoltre ha una quotazione di mercato più alta rispetto a Jacopo Sala, che però proprio per questo motivo potrebbe contare su più alternative.



Secondo Sky Sport il Doria ora starebbe valutando la cessione dell'italiano, che ha maggiore mercato a causa del suo prezzo più contenuto, e pure per via del solo anno di contratto ormai rimasto. Per Sala potrebbe riaprirsi la pista Parma: il club gialloblù lo aveva seguito già a gennaio, ora potrebbe tornare alla carica e i blucerchiati, avendo concluso il ritiro, sarebbero in grado di valutare con tutta calma la possibile cessione del calciatore.