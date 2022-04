Nonostante la sconfitta, il terzino della Sampdoria Bartosz Bereszynski, ieri capitano della formazione blucerchiata, si dice soddisfatto per la prestazione. Secondo il terzino polacco, il Doria ha poco da rimproverarsi, avendo incontrato una formazione di alto livello: "Contro una grande squadra come la Roma abbiamo fatto una partita seria, in cui siamo stati dentro alla partita fino alla fine" ha detto al sito ufficiale blucerchiato.



"Ci è mancato pochissimo per prendere punti, usciamo dallo stadio a testa alta dopo una partita fatta in maniera seria" prosegue Bereszynski. "Le prossime possono essere decisive per ottenere la salvezza. Dobbiamo prendere punti perché non siamo una squadra che deve stare in queste zone di classifica. Pensiamo però già al Bologna"