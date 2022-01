In teoria, già da qualche giorno Valerio Verre è virtualmente un giocatore dell'Empoli. La società azzurra ha chiuso verbalmente da martedì l’affare con la Sampdoria per portare in Toscana il trequartista, tramite la mediazione del procuratore Busardò. L’accordo si è sviluppato sulla base del prestito fino a giugno con diritto di opzione, ma la vicenda si è complicata.



Ieri mattina Verre era atteso ad Empoli, per le visite mediche, tanto è vero che lo stesso calciatore classe 1994 si era presentato a Bogliasco convinto di liberare l'armadietto e salutare i compagni. Eppure secondo Il Secolo XIX la Sampdoria, che probabilmente si è capita male con la società toscana, ha frenato la fumata bianca. Da Corte Lambruschini non sono intenzionati a liberare Verre fino a quando non sarà arruolato in blucerchiato Stefano Sensi, previsto per domani. Per questo motivo l’ex Verona ancora oggi si allenerà a Bogliasco.



La cessione di Verre, oltretutto, pare non sia stata completamente avvallata da Giampaolo. Il tecnico lo apprezza, avrebbe preferito tenerlo in organico, ma ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco considerando che molte manovre del mercato doriano dipenderanno dal monte ingaggi e in, questo caso, il cambio tra Verre e Sabiri influirà meno a bilancio.