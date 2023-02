Il secondo anticipo della 23esima giornata di Serie A è Sampdoria-Bologna, con calcio d'inizio alle ore 15 di sabato 18 febbraio 2023 al Galileo Ferraris di Marassi in Genova. I padroni di casa guidati da Dejan Stankovic arrivano dal sorprendente, ma importantissimo pareggio ottenuto contro l'Inter che, dopo quello contro il Monza certifica il momento positivo dei blucerchiati. La squadra è anche riuscita, con la rinuncia degli stipendi di dicembre, a far evitare punti di penalizzazione in classifica alla proprietà. Il Bologna di Thiago Motta arriva invece alla partita dopo il ko subito contro il Monza che si inserisce in un periodo comunque positivo, con 2 vittorie e 2 pareggi all'attivo, e un piazzamento Conference League a portata.



DOVE VEDERLA - Sampdoria-Bologna, calcio d'inizio alle 15 di sabato 18 febbraio al Ferraris di Genova sarà trasmessa in diretta tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn



LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytick, Murillo; Leris, Winks, Cuisance, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. All. Stankovic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Cambiaso, Posch, Lucumì, Lykogiannis; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Ferguson. All. Thiago Motta.