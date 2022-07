Il mistero sul futuro professionale di Federico Bonazzoli finalmente si è dipanato. L'attaccante, virtualmente ex Sampdoria, ha scelto dopo un lungo tira e molla la Salernitana. L'accordo tra i club è stato trovato, e il giocatore è atteso oggi in Campania, o al massimo domani, per visite mediche e firma. Il calciatore classe 1997 firmerà un quadriennale piuttosto sostanzioso. La squadra di Iervolino invece verserà alla Sampdoria 5 milioni di euro per il cartellino del calciatore. La cessione di Bonazzoli rappresenta una plusvalenza quasi secca, figurando il giocatore a bilancio per poco meno di 600mila euro. Non tutta la cifra, però, entrerà nelle casse doriane.



Su Bonazzoli infatti pende, dai tempi del suo trasferimento a Genova dall'Inter, una clausola 'sell on fee', ossia di percentuale sulla futura rivendita. Si tratta del 20%, in questo caso non riferito all'intero ammontare del valore del cartellino, ma solo sull'eventuale plusvalenza. I nerazzurri incasseranno circa 900mila euro dalla cessione di Bonazzoli, alla Samp resteranno i rimanenti 4,1 milioni.