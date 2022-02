Alla Salernitana, nelle ultime ore, è esploso il caso Federico Bonazzoli. L'attaccante non è stato neppure portato in panchina con lo Spezia, pare per un diverbio con Colantuono legato all'impiego di giocatori appena arrivati in Campani, ai danni di chi ha trascinato la squadra sino ad oggi. La situazione riguarda anche la Sampdoria perché Bonazzoli attualmente è in prestito in granata, ma resta di proprietà dei blucerchiati.



Sulla vicenda è intervenuto anche il direttore sportivo della Salernitana Walter Sabatini, che ha spiegato così la questione: "Bonazzoli ultimamente non è in sintonia col gruppo, ha qualche problema tecnico-tattico e non ci possiamo permettere cose del genere in questo momento. È un giocatore forte, ma se non avrà lo spirito giusto non sarà riavvicinato alla rosa e non giocherà. Non vogliamo turbamenti, individualismi. Le esigenze personali non ci interessano, vogliamo lacrime e sangue e nessuno può prescindere da questa esigenza. Federico attraversa una fase particolare, ma la Salernitana viene prima di tutto e solo ragionando in ottica di collettivo potremo alimentare le speranze. Io ho visto un gruppo battagliero, in cui ognuno si metteva a disposizione del compagno" ha detto a Radio Bussola.



"Non voglio criminalizzare un ragazzo che, a 24 anni, può anche avere qualche piccolo disagio individuale" prosegue Sabatini "Ma puntualizzare le questioni tecnico-tattiche è esercizio che, a febbraio, non ti puoi permettere. Siamo in mezzo a una tempesta, stiamo annegando e non possiamo soffermarci su questioni del genere».