Anche a distanza di anni, Ivanoè rimasto legato allae ai vecchi compagni dello Scudetto. Ma come mai l'ex centrocampista, nato a Brescia e transitato da altre tredici squadre oltre a quella blucerchiata, è rimasto così legato al mondo Samp? "Rispondo alla Mantovani: 'tra tutte le donne che avrà avuto, come mai alla fine poi ha scelto di amare la sua donna? La risposta è quella'. Io ho girato molto, ho ottenuto dei buoni risultati un po’ dappertutto, però alla Sampdoria abbiamo vissuto uno spogliatoio da amici che siamo rimasti" ha detto Bonetti a"Non c’è niente da fare.La mia associazione ha i colori della Samp, è l’amore che abbiamo vissuto insieme ai miei compagni, abbiamo vinto, abbiamo sfiorato di vincere la Champions, abbiamo sfiorato di giocare l’Intercontinentale. Per noi il campo era un territorio, noi conquistavamo il territorio contro gli avversari e quando fischiava l’arbitro era tabula rasa. Quello ti rimane dentro per sempre".Bonetti non le manda a dire su Ferrero: "Il passaggio da Ferrero a Marco Lanna?Marco ha a cuore la situazione della Sampdoria. Lanna sta dando molto sicurezza e convinzione. Non è un caso che sia tornato un certo equilibrio dentro la squadra, ed è importante. C’è una società seria adesso che lavora per il futuro con un progetto… prima vivevi alla giornata.I giocatori le sentono queste cose, non c’è niente da fare" conclude.