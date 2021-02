Soltanto paura, molto probabilmente, per Keita Balde. Ieri quando l’attaccante ha dovuto lasciare il terreno di gioco durante l'allenamento per una forte botta alla schiena, la Sampdoria ha trattenuto il fiato. Eppure la presenza dell’attaccante per domenica non dovrebbe essere a rischio.



Secondo Il Secolo XIX, questa mattina la punta si sottoporrà ad un controllo medico a livello precauzionale, ma il suo impiego per Samp-Fiorentina non è in dubbio. Keita molto probabilmente partirà titolare, al fianco di Fabio Quagliarella.