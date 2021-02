Massimo, presidente della, parla al termine dell’nella quale è stata rimandata la decisione sull'assegnazione dei diritti tv: “E’ andata come doveva andare, vogliamo soltanto avere un approfondimento sui fondi e capire la direzione dove vogliamo andare. Dopo di che andremo a votare una delle due, o Sky o Dazn. Non c’è nessuna paura, abbiamo dal 2003 un partner, che è Sky, ora c’è un nuovo player che non è più una startup ma che si sta facendo largo sul mercato. Noi vogliamo la qualità del prodotto, che sia Dazn o un altro. Io e altri colleghi prediligiamo la qualità, non la quantità: le abbiamo entrambe, dobbiamo capire dove vogliamo andare. Capire se andiamo accompagnati da fondi o no, ci abbiamo lavorato un anno e ancora non sappiamo che direzione prendere”.“Nessuna paura. C’è da capire se vogliamo fare un ulteriore step, cercare certezze se voler fare un passo importante, in questo momento. Il passo importante è andare coi fondi che ci danno una grande forza e allo stesso tempo dobbiamo scegliere un competitor che ci dà qualità e continuità al prodotto. Non ho niente contro Dazn o Sky, a volte è come una moglie: sei sposato, ma se viene un’altra bella ragazza…”.“Acceso? La luce, sì. Poi ci sono delle animosità tra presidenti, siamo combattenti sportivi e qui abbiamo tutti un voto e abbiamo tutti un carattere”.“Le cose stanno bene. E Ranieri? Meglio”.