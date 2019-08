Quella di ieri non è stata una bella giornata per Jeison Murillo, difensore colombiano della Sampdoria arrivato soltanto da qualche mese a Genova. In mattinata infatti, mentre il centrale colombiano era in ritiro con i blucerchiati, alcuni ladri professionisti hanno rubato la Porsche Cayenne che la moglie Samanta Gutierrez aveva posteggiato in via della Pace, una traversa di via XX Settembre, la principale arteria del capoluogo ligure.



La signora Murillo, che si era recata in centro per fare shopping, inizialmente credeva di aver posteggiato in una zona riservata alla polizia e che l'auto fosse stata rimossa con il carro attrezzi. Ben presto però si è resa conto della realtà, decisamente diversa. La compagna del calciatore a quel punto ha sporto denuncia nel commissariato di Nervi, dove i due vivono, dicendosi molto dispiaciuta per il furto subito. L'auto era assicurata, e gli investigatori ora sono al lavoro per individuarla grazie all'antifurto satellitare incluso nel veicolo.