Buone notizie per Dejan Stankovic. Si svuota l'infermeria della Sampdoria. Allenamento mattutino per la truppa blucerchiata al "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco in vista della gara casalinga contro il Verona di domenica all'ora di pranzo. Come riporta il sito ufficiale della società, alla seduta tattica odierna ha preso parte pienamente anche Jeison Murillo. Si sono allenati a parte invece Andrea Conti, Manuel De Luca e Sam Lammers mentre Emil Audero è stato sottoposto a fisioterapia. Riabilitazione infine per Ignacio Pussetto.