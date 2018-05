La partita di domenica sera al Ferraris trae Napoli presenta tanti intrecci. Uno, forse il piiù interessante, è quello in panchina. Da una parte Maurizio Sarri, che potrebbe salutare il Golfo al termine della stagione, dall'altra Marco, allenatore blucerchiato che De Laurentiis sta valutando per la panchina partenopea. A breve, Giampaolo e la Samp si incontreranno per valutare i programmi futuri e decidere se proseguire insieme o se invece prendere due strade diverse. Il tecnico di Giulianova ha ancora due anni di contratto, ma verrebbe lasciato libero dal club di Corte Lambruschini in caso di chiamata da un top club.Il Doria però logicamente valuta anche le eventuali alternative. Tra i profili monitorati dalla Samp figurano quelli di Roberto De Zerbi e Giovanni Stroppa , o quello di Massimo, ma Il Secolo XIX di oggi fa anche un altro nome: è quello di Sinisa, attualmente libero dopo le esperienze con Milan e Torino. Già da tempo a Genova si ipotizza un possibile ritorno del tecnico serbo, avvistato anche in tribuna d'onore in occasione del derby di ritorno. Mihajlovic è stato il primo allenatore della gestione Ferrero, e il patron blucerchiato non ha mai nascosto il suo affetto per l'ex mister di Fiorentina e Catania.