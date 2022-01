La Sampdoria si muove sul mercato, e in attesa di definire le sue priorità e gli obiettivi principali, soprattutto in attacco, incassa il 'sì' di Fabio Borini. L'attaccante del Karagumruk, offerto alla società blucerchiata, avrebbe già dato il suo assenso definitivo al trasferimento a Genova, mettendo di fatto in discesa la trattativa per il Doria, in caso da Corte Lambruschini dovessero decidere di affondare per l'ex Milan.



Nel frattempo, secondo Sampnews24.com la società turca si guarda intorno e per cautelarsi a seguito della partenza di Borini, direzione Samp, e avrebbe già individuato il sostituto ideale in Franck Ribery, che potrebbe così salutare dopo soli sei mesi la Salernitana,