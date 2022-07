La Sampdoria in queste prime giornate di mercato sta intrattenendo numerose operazioni con il Pisa. Al club toscano interessano ad esempio Ernesto Torregrossa e Manuel De Luca, ai blucerchiati invece piace il difensore Maxime Leverbe. Probabilmente, però, le tre operazioni verranno condotte in maniera separata.



Secondo Il Secolo XIX la Samp vorrebbe chiudere nelle prossime ore con il Pisa per Leverbe, in modo tale da consegnarlo a Giampaolo sin da inizio ritiro. Per questo motivo il Doria sta provando a 'sganciare' la trattativa Leverbe da quelle Torregrossa e De Luca. Il centrale francese arriverebbe a Genova in prestito con diritto di riscatto.