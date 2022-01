La trasferta di Napoli, ma più in generale gli altri match recenti della Sampdoria, hanno messo in evidenza come la formazione blucerchiata abbia dei seri problemi anche in attacco. Per questo motivo, oltre ai nomi degli esterni cercati dagli uomini mercato genovesi, iniziano a circolare pure i profili di punte centrali.



L'obiettivo della Samp, scrive Il Secolo XIX, è imbastire uno scambio che coinvolga il centravanti Ernesto Torregrossa, praticamente mai impiegato da D'Aversa. Una delle possibilità sarebbe quella con il Benevento, che potrebbe mettere sul piatto Gianluca Lapadula. L'altra pista invece conduce a Parma, e in questo caso il Doria starebbe ragionando su un cambio maglia con Roberto Inglese.



Su Torregrossa va inoltre registrato l'interessamento del Monza e del Pisa. La Samp, però, vuole evitare minusvalenze per un giocatore pagato a suo tempo oltre 6,5 milioni, e gradirebbe in caso di trasferimento una formula tipo un prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione, soluzione che però non entusiasma i potenziali acquirenti.