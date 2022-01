Sampdoria - Cagliari 1-2 (primo tempo 1-0).



Marcatori: 18’ p.t. Gabbiadini (S), 9’ s.t. Deiola (C), 20’ s.t. Pavoletti (C).



Assist: 18’ p.t. Yoshida (S), 21’ s.t. Bellanova (C).



Sampdoria (3-5-2): Audero; Ferrari (21’ s.t. Ciervo), Yoshida (5’ s.t. Dragusin), Chabot; Bereszynski, Candreva, Ekdal (36’ s.t. Yepes), Thorsby, Murru; Gabbiadini (21’ s.t. Quagliarella), Caputo (36’ s.t. Torregrossa). All. D'Aversa.



Cagliari (3-5-2): Cragno; Lovato, Carboni, Altare; Bellanova, Grassi, Deiola (30’ s.t. Faragò), Marin, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti (36’ s.t. Pereiro). All. Mazzarri.



Arbitro: Giacomo Camplone della sezione di Pescara.



Ammoniti : 31’ p.t. Lovato (C), 6’ s.t. Ekdal (S), 15’ s.t. Joao Pedro (C), 47' s.t. Carboni (C).



Espulsi: 45’ s.t. Candreva (S)