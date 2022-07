Sampdoria e Cagliari stanno lavorando ad un'operazione a 4 vie con 4 giocatori che cambieranno maglia tutti in prestito e con riscatto condizionato al raggiungimento degli obiettivi sportivi dei due club (salvezza per i blucerchiati e promozione per i sardi). Si tratta di Rog e Ladinetti che viaggeranno in direzione Genova e il duo Verre-Askildsen che farà il percorso inverso verso la Sardegna.