L'incontro di ieri a Milano tra il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e il suo allenatore Roberto D'Aversa ha aumentato la pressione sul tecnico blucerchiato, che deve fronteggiare anche i sei punti in classifica e le tante reti al passivo subite.



Secondo Sampnews24.com saranno cruciali, per il mister ex Parma, le prossime due partite contro Cagliari e Spezia. Quella in Sardegna è storicamente una partita difficile per la Samp, ma un passo falso potrebbe rappresentare un serio problema. Quasi obbligato, invece, il successo con lo Spezia nel turno successivo, tra le mura del Ferraris.