Dopo la sosta natalizia, la Serie A torna in campo con la prima giornata del girone di ritorno, che per la prima volta nella storia del massimo campionato italiano non è speculare rispetto al calendario del girone d'andata. Il programma della 20esima giornata prevede che le 10 partite siano tutte disputate domani, 6 gennaio, festività dell'Epifania. Ovviamente, come potete leggere nelle news di calciomercato.com, il programma rischia di essere fortemente condizionato dai casi di Covid che stanno colpendo tanti giocatori della Serie A. Lo svolgimento di alcune gare potrebbe essere a rischio, e per le partite che si giocheranno le formazioni rischiano di essere pesantemente condizionate dalle assenze dovute al Covid.



06/01/2022 Giovedì 12.30 Sampdoria-Cagliari Dazn



SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Dragusin, Yoshida, Chabot; Bereszynski, Candreva, Ferrari, Thorsby, Murru; Caputo, Gabbiadini.



CAGLIARI 4-4-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola; Joao Pedro, Pavoletti.