Squadra che vince non si cambia, il motto lo conosciamo tutti, ma la Sampdoria attesa giovedì dalla sfida con il Napoli potrebbe presentare alcune variazioni sul tema rispetto alla formazione che ha schiantato l'Empoli. A mutare pelle potrebbe essere in particolare il centrocampo, per cause di forza maggiore. Il Doria infatti rischia di perdere sia Adrien Silva che Morten Thorsby, titolari ieri al Castellani.



Il portoghese ha rimediato un colpo al ginocchio, verrà valutato oggi ma D'Aversa potrebbe decidere di tenerlo precauzionalmente a riposo per evitare ricadute. Situazione simile anche per Thorsby, che ha accusato una botta alla coscia. Se non si riassorbirà a breve, l'ex Heerenveen potrebbe saltare la gara di giovedì. Pronto Ekdal, a questo punto quasi certo di una maglia, mentre al suo fianco potrebbe giocare Askildsen, se D'Aversa non riuscirà a recuperare nessuno. Non esclusa neppure l'opzione, più remota, di un cambio modulo.