La posizione di Antonio Candreva alla Sampdoria è ancora tutta da sciogliere. L'esterno ex Inter, che ieri ha lavorato in palestra a causa di un piccolo affaticamento muscolare, è ancora in bilico tra una permanenza in blucerchiato e una possibile partenza, magari direzione Monza.



La Sampdoria lo considera cedibile, ma solo al giusto prezzo. A Corte Lambruschini non possono realizzare minusvalenze, e per il giocatore chiedono un milione. La squadra lombarda, però, non vuole accontentare le richieste doriane: secondo Il Secolo XIX Galliani si sarebbe impuntato e offrirebbe alla Samp 500mila euro, la metà esatta di quanto richiesto da Faggiano. Bisognerà trovare una soluzione anche perché, sul bilancio genovese, pesa parecchio il lauto ingaggio di Candreva.