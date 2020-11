Claudio Ranieri nelle ultime partite si sta occupando di gestire con la maggior oculatezza possibile Antonio Candreva, che ha da poco recuperato da un infortunio, oltretutto lo stesso identico patito da Keita, seppur più lieve. L'esterno della Sampdoria è tornato ad assaggiare il campo domenica nel derby, ma anche domani a Cagliari difficilmente partirà dall'inizio.



"Negli ultimi giorni lo abbiamo gestito per non caricarlo troppo" ha detto Ranieri parlando dell'ex Inter in conferenza stampa, e la frase suona come un'indiscrezione di formazione. Molto probabilmente Candreva partirà dalla panchina, come ha fatto nella stracittadina, per poi subentrare a gara in corso.