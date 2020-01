C'è Lorenzo Tonelli al centro dei pensieri della Sampdoria in queste ore. Il club blucerchiato sognava di avere già ieri mattina il calciatore del Napoli a Genova, per il penultimo allenamento settimanale pre Brescia. In realtà però l'operazione sta andando a rilento. ​I problemi principali però non riguardano il giocatore, che sembra deciso a tornare in blucerchiato, bensì la società proprietari del cartellino.



De Laurentiis sembra aver cambiato idea nelle ultime ore, con il club azzurro non più interessato ad un prestito gratuito. Il Napoli avrebbe cambiato al sua richiesta, esigendo un prestito oneroso. La questione starebbe così rallentando la fumata bianca. Se si dovesse trovare un accordo comunque è plausibile che Tonelli possa salire sull'aereo già questa sera, in modo da prendere parte già domani alla rifinitura pre Brescia.