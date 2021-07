Nell’attacco della Sampdoria ci sono parecchi esuberi e situazioni da sistemare. La più importante forse è quella che riguarda Gianluca Caprari, un giocatore che ha mercato e che quindi potrebbe salutare Genova in estate. Lo scorso anno, tra i prestiti, è stato uno dei più convincenti, e il Benevento probabilmente in caso di permanenza in Serie A lo avrebbe anche riscattato.



Due società in particolare si sarebbero mosse negli ultimi tempi per Caprari. Secondo La Repubblica si tratterebbe del Sassuolo, già interessatosi all’esterno offensivo alcuni anni fa, e recentemente pure la Salernitana, che però avrebbe virato sul compagno di reparto Bonazzoli.