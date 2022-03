Il grande protagonista del pomeriggio del Penzo, ieri, è stato Francesco Caputo. L'attaccante della Sampdoria ha infilato una doppietta, la seconda stagionale, portando il suo bottino di gol stagionali a quota 9. La punta blucerchiata, però, non ha intenzione di fermarsi, anzi, ha un obiettivo ben preciso già in mente, che è la doppia cifra.



Con un'altra rete da qua al termine del campionato, Caputo arriverebbe a quota 10 marcature in stagione, per il quarto anno consecutivo in Serie A. La voglia, da parte della punta ex Sassuolo, c'è e lo dimostra anche il retroscena raccontato da Il Secolo XIX. Durante il viaggio di ritorno dallo stadio, in traghetto, Caputo si è seduto di fianco al vice di Giampaolo Francesco Conti, per analizzare la partita, discuterne e capire dove e cosa migliorare.