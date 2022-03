Ciccio Caputo, autore di due reti in Venezia-Sampdoria, ha parlato a Sky:



"Ci serviva questa vittoria, i nostri tifosi arrivati al Penzo ci hanno dato una spinta in più, non era facile in questo stadio. Non voglio parlare di salvezza, ancora c'è del lavoro da fare. Volevo fare il terzo gol, sarebbe stato fantastico, ma sono contento per la doppietta e i tre punti. Cerco di fare il meglio possibile, è sempre il campo che parla. Ho regalato la maglia a un mio concittadino che è venuto fin qua, queste cose mi riempiono di orgoglio".