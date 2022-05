Uno dei giocatori più chiacchierati in questo inizio di mercato in casa Sampdoria è sicuramente Francesco Caputo. L'attaccante blucerchiato piace alla Lazio, e a Roma danno già per fatto l'accordo per il suo trasferimento nella Capitale. In realtà, la situazione a Genova risulta leggermente diversa.



Un'intesa alle cifre circolate pare impossibile. La Samp non accetterà un trasferimento a 1,5 milioni di euro, dal momento che ha pagato il calciatore 4 milioni soltanto un anno fa. Le richieste dei blucerchiati, secondo Il Secolo XIX, sono di circa 3 milioni di euro, per non realizzare una minusvalenza. La sensazione però è che l'intesa si possa trovare.