La Sampdoria si prepara all'addio di Emiliano Viviano. Il portiere è corteggiato dallo Sporting Lisbona, che potrebbe offrire un quadriennale piuttosto invitante. L'estremo difensore di Fiesole non ha mai nascosto il suo desiderio di rimanere a Genova (ieri su Instagram è spuntata anche una 'storia' con 'Ma il cielo è sempre più blu', vero e proprio inno dei tifosi blucerchiati) ma la volontà societaria sembra essere quella di separarsi dopo 4 anni. Oltretutto, Viviano gode anche di un discreto mercato in Italia: lo hanno sondato Parma, Bologna, Torino, potrebbe tentarlo anche la Fiorentina. Trovare una squadra non sembra troppo complicato per l'attuale numero 2 doriano.



La Samp nel frattempo ha dato il via al casting per il nuovo portiere. Il preferito in questo momento è Lukasz Skorupski. Classe 1991, di proprietà della Roma, il polacco conosce bene Giampaolo, che lo ha valorizzato ai tempi della comune militanza all'Empoli. Skorupski vuole giocare, spinge per lasciare la Capitale, ma i giallorossi chiedono molto, attorno agli 8-9 milioni. La Samp tratterà per abbassare le richieste giallorosse. Altro nome sul taccuino della dirigenza doriana è quello di Marco Sportiello, 26 anni, reduce dall'esperienza con la Fiorentina. I viola non lo riscatteranno dall'Atalanta, con cui avevano pattuito una cifra di 5,5 milioni soltanto un'estate fa. Gli uomini mercato blucerchiati restano alla finestra, anche se parecchie società seguono il portiere, che comunque in questo momento sembra la seconda scelta dopo Skorupski.