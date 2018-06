Messi a segno i colpi Colley, Majer, Ferrari e Berisha la Sampdoria si prepara ad affondare per un portiere che possa sostituire il partente Emiliano Viviano. In questi giorni dalle parti di Corte Lambruschini sta andando in scena un vero e proprio casting, con tante soluzioni al vaglio degli uomini mercato blucerchiati. Nelle scorse ore sono stati offerti al Doria Martin Hansen e Karlo Lutica. Il primo è un danese classe 1990 ex Ingolstadt, il secondo, nato nel 1997, gioca nell'Hajduk Spalato e nell'Under 21 croata. Secondo l'edizione genovese de La Repubblica però entrambi non interessano alla Samp.



Il sogno di Marco Giampaolo è Lukasz Skorupski, portiere della Roma che chiede 10 milioni di euro per il calciatore polacco. Troppi per la Samp, che vuole abbassare le pretese giallorosse per l'estremo difensore richiesto espressamente da Giampaolo (lo ha già allenato ad Empoli). Se la Roma non si accontenterà di una cifra più bassa, gli uomini mercato doriani potrebbero virare su Sportiello, per cui l'Atalanta chiede 5 milioni. Nei giorni scorsi oltretutto la Samp ha incontrato spesso Giuseppe Riso, agente dell'ex numero uno della Fiorentina, con cui ha sondato il terreno per capire l'eventuale gradimento del giocatore.