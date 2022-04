In campo per la stracittadina di sabato, nella, servirebbe davvero un giocatore come Toninho. L'ex centrocampista dello Scudetto parla sempre volentieri di Genova e di blucerchiati, e ha una ricetta per la partita con il Genoa: "Il derby? Che bello!Come si affronta questo derby? Non bisogna avere paura. Il derby si vince, si perde, ma è sempre bello giocarlo. Certo, meglio vincere...ma la Samp ce la farà" ha detto a Il Secolo XIX. "Il derby è unico, anche se poi ne giochi due all'anno, è una gara diversa. Sono partite stupende perché le due squadre vogliono vincere. Sarebbe bello rigiocarlo ma ormai non riesco. È la sfida più importante della città e sabato lo sarà ancora di più: la classifica non aiuta, a Samp e Genoa servono i 3 punti. Roma è grande, in città ci sono più romanisti, in periferia più laziali.dei ristoranti, dei locali, se ne parla sempre. E devi fare solo una cosa: vincere perché poi ti rompono le scatole. Se perdi con Juve o Inter ci sta. Ma il derby no".E la paura per una sconfitta? "Ma no, non bisogna averla.Hanno giocato da squadra, con più garra. Nel derby non bisognerà giocare per un punto, rischi di prendere gol, devi attaccare per vincere, ma so che Giampaolo farà così:la segue con molta grinta durante la partita e ora serve questo".Cerezo recentemente ha rivisto gli ex compagni dello Scudetto: "Sì, ero alla cena da Carmine con gli ex della Samp.A Genova ho le mie figlie, i nipoti, sono stato 15 giorni in famiglia. A Bogliasco, ho seguito un allenamento e ho visto la Primavera contro la Roma: c'erano i miei amici, Lanna e Invernizzi. Il centro sportivo è migliorato, purtroppo la nostra grande Sampdoria ha qualche problema ma i problemi sono fatti per essere risolti. Lanna presidente mi rende contento: è una persona perbene, genovese, sampdoriano,ma da tifoso conta la squadra e come ho detto per me si salverà però bisogna fare punti subito perché all'ultima c'è l'Inter".Cerezo ha grande fiducia in: "Per il derby punto sul collettivo ma lui è un grande giocatore: magari ora corre un po' meno ma sa finalizzare, se ha la palla buona la butta dentro". Inevitabile anche un ricordo su Boskov: "Mai visto un allenatore guidare la squadra con la sua tranquillità, era incredibile. Non l'ho mai visto litigare, aveva sempre la parola giusta al momento giusto, era impossibile incavolarsi davvero con lui, gestiva tutto con il sorriso, le battute, era furbo, intelligente.nel tenere tutti uniti senza urlare. Non era facile gestire ragazzi di personalità come Vialli, Mancini, Vierchowod, Dossena che volevano sempre vincere anche se poi eravamo e siamo grandi amici, facevamo anche le vacanze insieme, si litigava e si faceva subito pace, abitavamo tutti vicino. Il più rompipalle era Vierchowod, ma meglio averlo nella mia squadra. Quanto picchiavano lui e Invernizzi". Boskov non si arrabbiava neppure per i cani di Cerezo al Mugnaini: "No, non si arrabbiava sul serio. Ne avevo soprattutto uno, un bovaro delle Fiandre, che a fine allenamento entrava in campo, era bravo con la palla, si chiamava. All'epoca Pippo Baudo era ovunque, giravi canale in tv e lo trovavi sempre. Il mio cane era così: lo trovavi in ogni parte della casa. E così lo chiamammo Baudo".E per quanto riguarda un ritorno di Cerezo alla Samp? "A Genova ci sono la mia famiglia, i miei amici sampdoriani e Carmine che mi fa arrivare la mozzarella di bufala e fa degli spaghetti con le vongole pazzeschi. È bello come il sole Carmine, ma io resto il più bello di tutti, soprattutto di Vialli e Mancini. Sì, sarei felice di tornare ma ora pensiamo al derby: la Sampdoria deve vincere. Senza paura, ok?"