Damsgaard è esterno offensivo con una predilezione per il dribbling, per l’uno contro uno in grado di dare la superiorità numerica. Istinto e rapidità sullo stretto al quale abbina una grande personalità:E si sta confermando anche all’Europeo con il gol fondamentale alla Russia per la sua Danimarca e la prestazione super offerta contro il Belgio.Damsgaard è solo l’ultima intuizione dell’ottima area scouting della Sampdoria. Che nei paesi scandinavi pesca spesso e piuttosto bene.E in Inghilterra ci sono già almeno 3 club pronti a fare follie pur di strapparlo ai blucerchiati.. Anche la Juventus segue Damsgaard da diversi mesi e ha avuto più di un contatto esplorativo con il Presidente Ferrero.Se dovesse uscire Leão, finito nel mirino di Everton e Borussia Dortmund, non è da escludere un tentativo con la Sampdoria per Damsgaard.