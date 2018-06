La Sampdoria è pronta ad abbracciare definitivamente il colpo Lovro Majer. Lo scoppiettante mercato di giugno dei blucerchiati si arricchisce di un altro tassello fortemente voluto e seguito da ormai un anno. La trattativa tra il Doria e la Lokomotiva Zagabria, club proprietario del cartellino del calciatore croato, è partita già la scorsa estate e da Corte Lambruschini non hanno mai mollato la presa sul classe 1998. E' stato un corteggiamento incessante, che alla fine ha prodotto i suoi frutti.



La volontà di Majer infatti è stata determinante per scavalcare la concorrenza della Dinamo Zagabria, che da sempre preleva i talenti più interessanti della Lokomotiva. Il 'nuovo Modric' invece si sentiva già pronto per il salto in Europa, nonostante il numero uno della Dinamo Mamic abbia provato in ogni modo a convincere la famiglia. Oltretutto da bambino il futuro acquisto della Samp aveva già giocato nelle giovanili della Dinamo Zagabria, venendo però scartato. Fondamentale è stata anche la volontà della mamma di Majer, che si occupa anche degli interessi del figlio, e che secondo Il Secolo XIX avrebbe spinto per portare il trequartista alla Sampdoria.



Oggi ci sarà l'ultimo incontro tra gli emissari blucerchiati e la Lokomotiva per limare i dettagli finali e assicurarsi il calciatore, anche se l'intesa tra club è ormai totale. Se la giornata filerà liscia, Majer potrebbe raggiungere Genova già giovedì o venerdì per le visite. Alla squadra di Zagabria andranno 7 milioni più 1 ulteriore milione di bonus, legato a presenze, assist e gol. Inoltre dovrebbe essere inserita all'interno dell'affare una percentuale del 15% sulla futura plusvalenza in caso di cessione di Majer. La Samp blinderà il giocatore con un quinquennale da 500mila euro a stagione a salire. E c'è anche un altro dettaglio che trapela dalla Croazia, e che farà felici i tifosi blucerchiati: Majer si ritiene talmente sicuro dei suoi mezzi che avrebbe già chiesto la maglia numero 10 della Sampdoria, da troppo tempo senza padrone e libera dopo l'addio di Djuricic.