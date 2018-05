L'idea sarebbe davvero molto curiosa, perchè a Genova non capita molto spesso di assistere al 'salto' da una squadra all'altra della città. E' particolarmente difficile poi che un giocatore passi direttamente dal Genoa alla Sampdoria e viceversa. Eppure l'eventualità potrebbe verificarsi già quest'estate, perchè l'accordo di Luca Rigoni con il club rossoblù scadrà a giugno, e non verrà rinnovato. E da Corte Lambruschini starebbero pensando al centrocampista ex Chievo e Palermo per rinforzare il reparto.



Secondo Sampnews24.com il club doriano starebbe prendendo in considerazione l'idea di offrire un contratto al giocatore classe 1984, reduce da due anni e mezzo alla corte di Preziosi. L'idea potrebbe stuzzicare particolarmente la Samp, perchè consentirebbe a Giampaolo di avere a disposizione un giocatore esperto e abituato alla Serie A a parametro zero. A quel punto bisognerebbe anche capire come la piazza - e lo stesso giocatore - prenderebbero un eventuale passaggio agli storici rivali. La Sampdoria riflette, Rigoni pure: il derby di mercato, però, è soltanto iniziato.