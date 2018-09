Mercoledì sera non è passato inosservato il nervosismo con cui Fabio Quagliarella ha accolto la sostituzione al 36' del secondo tempo, quando il mister della Sampdoria Marco Giampaolo ha richiamato in panchina il suo numero 27 per far entrare in campo Kownacki. Il capitano blucerchiato ha praticamente lanciato la fascia a Barreto, scalciando poi una bottiglietta presente vicino alla panchina. Un gesto che Giampaolo ha sottolineato nel post partita: "Deve stare tranquillo, se no mi arrabbio io" aveva detto il tecnico doriano, aggiungendo che avrebbe provveduto ad un chiarimento "con tutta la squadra".



Ieri mattina, durante il primo allenamento con vista Inter, il confronto sarebbe andato in scena. Secondo Il Secolo XIX Quagliarella avrebbe sentito dalle parole di Giampaolo il rimprovero annunciato la sera prima, anche perchè ad ogni ripresa post match l'allenatore della Samp inizia l'allenamento con un discorso a tutta la squadra. Secondo il quotidiano comunque anche lo stesso attaccante si sarebbe scusato con il mister e i compagni. ​



Oltretutto era già successo che un giocatore della Samp prendesse male una sostituzione: l'anno scorso Zapata tradì nervosismo a San Siro, Giampaolo per punizione lo lasciò in panchina nella successiva gara con l'Udinese. Difficile però che ciò possa succedere con Quagliarella, leader morale e tecnico di questa Samp.