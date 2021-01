All'interno del corposo Cda della Sampdoria dello scorso dicembre si è parlato molto anche della società. Ad esempio, dal verbale emerge come sia stato dato un incarico a Ernst & Young di produrre una 'vendor due diligence', in parole più semplici una valutazione della società da vendere commissionata dalla stessa società. Ferrero e Vidal però in passato si erano appoggiati ad un altro gruppo, ossia Deloitte, per la perizia sul valore societario da inserire all'interno dei piani di rientro per i concordati preventivi.



Inoltre a E&Y è stato conferito pure l'incarico di creare una 'virtual data room', cioè uno spazio virtuale dove conservare e archiviare, condividendo con chi ne ha necessità, tutti i dati e le informazioni commerciali riservate. L'utilizzo di questo strumento è utile soprattutto alle banche a cui vengono richieste linee di credito. La virtual data room però potrebbe tornare utile anche in caso di trattativa per la cessione.



A proposito di banche, proseguono gli incontri con gli istituti per trovare ulteriori finanziamenti in grado di aumentare la liquidità. Secondo Il Secolo XIX comunque non risulterebbero problemi in vista della scadenza del 16 febbraio, relativa ai pagamenti degli stipendi di ottobre, novembre e dicembre. Nel frattempo Ferrero spera di poter iscrivere al bilancio 2020 una parte dei 62 milioni circa che ballano dall'ingresso dei fondi nel calcio. Il bilancio sarà depositato entro giugno, ed è ancora in fase di definizione.