Non solo Diawara nel mirino della Sampdoria. Il club blucerchiato, alla ricerca di un centrocampista, da qualche tempo segue con attenzione Marko Rog del Cagliari. Oggi da Corte Lambruschini hanno chiesto alla squadra isolana il prestito del giocatore croato, e a breve sarebbe attesa la risposta rossoblù.



La Samp, per facilitare l'operazione, potrebbe impiegare alcune pedine attenzionate dal Cagliari. Secondo Sky Sport il Doria potrebbe mettere sul piatto ad esempio i cartellini di Valerio Verre e Kristoffer Askildsen, per convincere Giulini a concedere il prestito di Rog.