La voce, rimbalzata in queste ore a Genova, aveva del clamoroso. Tra i soggetti interessati alla Sampdoria, infatti, ce ne sarebbe stato uno vicino al gruppo 777, proprietari dell'altra squadra cittadina, il Genoa. Ovviamente, il gruppo imprenditoriale americano non avrebbe figurato in prima persona, bensì come intermediario. Ma andiamo con ordine.



Secondo Il Secolo XIX durante una delle recenti assemblee di Lega, l'avvocato Antonio Romei sarebbe stato avvicinato da Andres Blazquez, manager di 777 e componente del cda del Grifone, per un sondaggio legato all'interessamento di un terzo soggetto, intenzionato a prendere visione dei numeri della società di Corte Lambruschini.



Ovviamente è arrivata subito la smentita di Romei: "Non è vero. E in ogni caso tutti sanno che è Gianluca Vidal in qualità di trustee a essere titolato a occuparsi della cessione. Quindi nessuno verrebbe a parlarne con me" ha detto l'avvocato ex braccio destro di Ferrero. Vidal continua a ripetere di aver ricevuto numerose richieste di contatto, e di applicare rigorosi filtri alle entità interessate alla Samp, prima di farle approdare alla 'data room' preparata.