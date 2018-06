La notizia, se confermata, lascerebbe davvero stupita la Sampdoria e i tifosi blucerchiati. Stando alle indiscrezioni che trapelano dalla Croazia infatti Lovro Majer, promesso sposo del club ligure, sarebbe in procinto di firmare con la Dinamo Zagabria. La dirigenza di Corte Lambruschini era infatti ormai certa di aver messo le mani sul promettente gioiellino classe 1998 di proprietà della Lokomotiva Zagabria, nonostante qualche piccolo rallentamento degli ultimi giorni dovuto a motivi economici, problemi che il Doria contava di risolvere già all'inizio di questa settimana.



A gelare la Samp ci hanno pensato alcune dichiarazioni dello stesso Majer al portale 24sata.hr: "È vero, vado alla Dinamo, è il mio sogno" avrebbe ammesso il trequartista. "L’offerta della Sampdoria era più alta, ma penso sia meglio per me restare in Croazia. Giocherò un’altra stagione qui, poi si vedrà. Lunedì farò le visite mediche". Frasi che non lasciano molto spazio agli uomini mercato di Ferrero. Non sarebbe quindi stato sufficiente il contratto da 500mila euro a stagione più bonus offerto al giocatore, che avrebbe deciso di accettare la corte della potente Dinamo rimanendo un'ulteriore stagione in HNL prima di tentare il salto nel grande calcio europeo. L'ennesimo - e forse definitivo - colpo di scena in una trattativa che si protrae ormai da un anno, e che a questo punto difficilmente sembra in grado di portare Majer a Genova.